Maître du Feu Violet. L'Alchimie de la Flamme Violette

La clarté de l'essence primordiale qui réside dans le coeur commun à l'humanité est en train de se révéler. Le voile qui sépare ce monde de la réalité invisible a commencé à se déchirer et il n'est plus temps de rejouer le passé car ses fréquences anciennes n'appartiennent plus à l'être que vous êtes devenu. Abandonner vos blessures, vous vêtir de la splendeur de vos habits de lumière, vous conduit à intégrer toujours plus intensément la force universelle de l'amour, celle qui est la véritable clé de transformation de tout ce qui existe. Le Feu Violet est l'un des trois Feu Primordiaux de la Création. Il est l'essence de la Flamme Violette de transmutation. Recevez sa puissance régénératrice et sa force vivifiante car vous y avez été préparés. Respirez sa couleur, vibrez au rythme de son harmonique et élevez-vous pour transformer en un éclair ce monde que vous façonnez. Car le temps est venu de le façonner à l'image de la divine présence qui est en vous. Par l'utilisation de la puissance du Feu Violet, qui est l'essence même de la clé de la transmutation de la Flamme Violette et des rayons subséquents, dessinez sur votre chemin de vie le saut quantique que vous attendez.