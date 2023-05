Mes cartes de Do-in. 70 cartes illustrées pour découvrir l'automassage traditionnel japonais

Activez en quelques minutes vos points de guérison ! Découvrez la discipline millénaire du do-in en vous appropriant des gestes simples d'automassage visant à préserver votre santé et à vous procurer du bien-être. Etalez les cartes devant vous pour créer des séances sur mesure en fonction de vos besoins et envies du jour et traitez vos petits maux du quotidien grâce à un index des pathologies renvoyant aux zones et aux points cutanés à masser. Avec ce coffret, alliez le plaisir de la détente et bienfaits de la médecine traditionnelle chinoise !