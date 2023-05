Comment décider ? Oui ! ou non

Si vous ne ressentez pas l'envie de dire un grand OUI à un projet, alors dites non ! Nous disons trop souvent oui. En disant non, vous libérez l'espace et le temps de vous lancer complètement dans ce qui compte le plus pour vous. Derek Sivers fournit un cadre pour réfléchir aux problèmes réels de la vie : soyez fier d'être un penseur lent ; votre première réaction est généralement obsolète. Les objectifs façonnent le présent, pas l'avenir ; tout ce qui existe, c'est l'instant présent et ce que vous faites à cet instant. Supposer que vous êtes en dessous de la moyenne, c'est admettre que vous êtes encore en train d'apprendre.