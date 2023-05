Explorations multidimensionnelles. Le voile se déchire

Dans ce nouvel ouvrage, Marie et Stella poursuivent leur exploration des royaumes de la conscience. Elles suivent ici des chemins originaux, dévoilant le parcours ascensionnel des âmes depuis leur première incarnation en passant par l'après-vie, les choix d'incarnation, le phénomène des abductions extraterrestres et les extensions d'âmes. Ce cheminement initiatique leur a permis de recevoir des soins novateurs depuis l'autre côté du voile : connaissance des chakras galactiques, médecine solaire mais aussi soins de l'âme et de l'ADN... Ces différentes expérimentations partagées dans cet ouvrage permettent à chacun de mieux se connaître dans sa multidimensionnalité et de découvrir le véritable sens du processus d'incarnation. Partons avec elles à la découverte de notre appartenance au Vivant et de notre reliance aux mystères de l'Univers.