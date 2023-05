La spiritualité vivante des mythes

Les mythes grecs, comme les légendes et les contes, ont bercé l'imaginaire de tous les individus, quel que soient leur âge et leur niveau d'éducation. La magie de ces histoires s'adresse directement à notre âme, à notre intelligence et à nos émotions pour participer à une élévation de la pensée. Jusqu'alors, les mythes avaient servi de support à l'étude de la psyché. Aujourd'hui, leur perception évolue. Dans un monde où la science et la religion sont séparées, il existe des ponts entre la Tradition et la Modernité, notamment grâce à l'ouverture que permettent les sciences quantiques. Cet ouvrage permet de comprendre les liens qui unissent les forces spirituelles incarnées par les dieux et les principes fondateurs de toute vie harmonieuse entre Soi et l'Univers, entre le Un et le Tout. Son but est de partager des informations qui permettent d'établir des analogies entre l'univers invisible et notre vie dans ce monde de matière. Au final, cet ouvrage nous fait partager une source d'inspiration sur ce que l'individu est au tréfonds de lui-même face à l'immensité et la globalité de la Vie.