Le secret d'entre les secrets. La Bhagavad-Gîtâ - L'essentiel en vers alexandrins

La Bhagavad-gîtâ ou le "chant du Bienheureux" est l'un des écrits fondamentaux de l'hindouisme et des grandes traditions de l'Inde éternelle. Elle met en scène Krishna, 8e avatar de Vishnou, et son ami Arjouna, en proie au doute quant à la bataille qui entraînera inévitablement la mort des membres de sa famille, divisés au sein de deux armées qui s'opposent. Il existe de nombreuses versions de ce texte millénaire, mais le voici aujourd'hui présenté en vers alexandrins, ces vers de 12 syllabes qu'on dit "nobles par excellence" . La Bhagavad-gîtâ ne manque pas de panache et ses propos philosophiques, spirituels et intemporel se prêtent étrangement bien au jeu de cette noble forme poétique.