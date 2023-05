Le Paris de la vigne et du vin. Promenades oenologiques

Des moulins de Montmartre à ceux de Sannois, de la vigne de Racine à celle des pompiers de la rue Blanche, de la bricole à la Tour d'Argent, de Marcel Proust à Nicolas Boileau, des guinguettes aux bars à vins, de Balzac à Doisneau... Avec cet ouvrage, André Deyrieux est le premier à se pencher ainsi sur le patrimoine de la vigne et du vin à Paris. Ses promenades insolites et culturelles, urbaines et campagnardes, nous emmènent dans le temps et la géographie, dans les arts, la littérature, les jardins et les rues pour découvrir la richesse de l'histoire et de l'avenir oenoculturels du Paris de la vigne et du vin.