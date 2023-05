Wrecked. Tome 2. Sugar

Le bad boy le plus sexy du pays. C'est ainsi qu'on m'appelle. Mon label en a bien profité jusqu'à ce que je devienne "trop mauvais" pour les braves amateurs de musique country. Grâce à mon agent, l'équipe de Hard Candy Records accepte de me signer et décide de me donner une chance. Ce n'est sans doute pas la décision la plus intelligente qu'ils aient prise, mais ce n'est pas moi qui vais le leur dire. D'autant plus qu'ils m'ont assigné une baby-sitter pour essayer de me tenir en laisse. Addy Mae Masterson, une femme à la langue bien pendue, insensible à mon charme et sexy en diable. Elle prétend qu'elle ne m'aime pas et je la laisse faire. Pour l'instant. J'ai peut-être un passé qui me hante et elle a peut-être l'habitude de s'attacher un peu trop vite, mais bon sang si je ne veux pas lui montrer à quel point ce mauvais garçon peut être bon pour elle.