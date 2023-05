Wicked Bay Tome 5 : D'un sentiment à l'autre

La frontière est mince entre l'amour et la haine. Salope... Prétentieuse... Frigide. Macey Prince a l'habitude d'entendre ces surnoms. Ces mots qui la blessaient autrefois lui servent maintenant d'armure. Etre une Prince est peut-être une fatalité à laquelle elle ne pourra jamais échapper, mais Macey ne veut pas que son coeur soit à nouveau menacé. Dans un rare moment de faiblesse, Macey laisse entrer quelqu'un dans sa vie. Sans s'en rendre compte, elle lui donne une partie d'elle-même et il ne tarde pas à en vouloir davantage. Il souhaite découvrir la fille qui se cache derrière ces mots cruels et ces regards glacés. Elle devrait le détester. Elle le déteste. Le contraire serait un véritable désastre. Mais parfois, ce que l'on déteste est ce dont on a le plus besoin.