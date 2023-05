Être heureux avec moins ?

Publicité omniprésente, influenceurs sous contrat, milliardaires érigés en modèles, profits records et jets privés... A l'ère du "toujours plus" , la bataille contre le consumérisme semble perdue. Pourtant les activités humaines créent des dégâts à un rythme effréné. Et de plus en plus de personnes prônent une décroissance énergétique et matérielle. Dans un texte incisif et nécessaire, Corinne Morel Darleux s'interroge sur la possibilité d'être heureux en possédant moins. Avec le souci de l'éthique et du discernement, elle nous suggère de limiter le superflu de notre consommation pour vivre mieux. Remarquée pour son lumineux "Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce" en 2019, CORINNE MOREL DARLEUX est essayiste et romancière. Elle écrit pour la jeunesse comme pour les adultes et mêle dans ses textes poésie et radicalité, amour du vivant, souci de l'éthique et imaginaire. Après un engagement politique intense pour l'écologie et la justice sociale, elle se consacre désormais, depuis son havre au pied du Vercors, à l'écriture et au militantisme de terrain.