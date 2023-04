Equilibrer son féminin et son masculin. Pour Soi et le monde

Que faut-il rééquilibrer pour enchanter le monde d'aujourd'hui et trouver l'accès au bonheur essentiel d'être pleinement Soi ? Le sentiment de "déséquilibre" est palpable dans bien des domaines de notre quotidien. Une vie riche est vécue au fil d'une saine balance entre nos deux énergies vitales : l'énergie féminine et l'énergie masculine. Dans ce livre témoignage, Karen partage ses expériences et les outils de développement personnel et spirituel qui l'ont guidée vers plus d'équilibre.