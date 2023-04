Les grandes découvertes de l'histoire de la physique. Et leurs démonstrations en 132 exercices, 2e édition

Cet ouvrage a pour but de présenter les Grandes Découvertes de l'Histoire de la Physique depuis Thalès de Milet jusqu'à Albert Einstein en replaçant le lecteur dans les conditions de connaissances dans lesquelles elles ont été réalisées. Ainsi, après avoir rappelé les éléments essentiels de la biographie de chaque physicien, le texte original conduisant à sa découverte sera présenté au lecteur sous la forme d'un problème qu'il devra résoudre en faisant appel, dans la mesure du possible, aux seules connaissances dont ce physicien disposait à son époque. La solution détaillée de chaque exercice mettra en lumière des résultats d'une étonnante précision au regard des moyens mis en oeuvre et des difficultés inextricables qu'ils ont dû surmonter pour les obtenir. Autant d'éléments qui donneront plus de sens et plus de poids à leurs découvertes. Ainsi, l'approche proposée dans ce livre consiste à revenir à l'origine de la Physique et à reconstruire au fil des chapitres toute la connaissance que nous possédons aujourd'hui. Cet ouvrage est le cours donné aux élèves-ingénieurs de l'Ecole Centrale Paris depuis 2015. Il s'adresse aux lycéens, aux étudiants et à toutes les personnes curieuses de savoir comment la physique s'est constituée au cours des vingt-cinq derniers siècles.