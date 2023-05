Hot wings and tenders. Edition bilingue français-anglais

Hot wings and tenders est un recueil de poèmes bilingue anglais/ français qui décline l'exploration d'une jeune femme queer de son corps, sa sexualité, et ses modalités d'existence matérielles. Alternativement tendres, crus, drôles et vifs, les poèmes de Marl Brun utilisent des protocoles d'écriture en apparence mathématiques pour tenter de capturer l'absurde logique du monde. Ils sont les énoncés analytiques d'une intimité qui demeure sensible et échappe à toute tentative de rationalisation. .