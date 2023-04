Réussir les concours des IRA

Cet ouvrage de préparation aux concours des IRA vous propose : - Une présentation du concours et des métiers d'attache ? d'administration de l'Etat ; - Une méthodologie pour chaque épreuve du concours, avec des conseils de préparation et des focus sur les attentes des jurys ; - Des corrigés de sujets d'annales et de sujets inédits pour vous entraîner et éviter les pièges ; - Des conseils renforcés pour vous projeter dans le corps des attachés et savoir valoriser cette démarche ; - Les documents officiels de référence pour vous faire gagner du temps. Les conseils prodigués vous aident à aborder sereinement tant les épreuves d'admissibilité que l'épreuve d'admission, et sont déclinés de manière adaptée à chacune des trois voies de concours (externe, interne, 3e concours). L'équipe de rédaction est composée à la fois d'enseignants-chercheurs académiques et de professionnels aguerris dans l'administration publique et dans ses concours.