Spé SVT Tle. Cours synthétique et visuel avec flashcards et annales corrigées

Cet ouvrage a pour objectif principal d'aider les élèves à réviser l'épreuve de spécialité SVT du Baccalauréat. Il se compose de 19 fiches synthétiques qui traitent l'ensemble du programme mais aussi les particularités de l'examen comme : - les compétences évaluées en SVT - la méthodologie de l'épreuve écrite - l'évaluation des compétences expérimentales (ECE) - se préparer au Grand Oral et les orientations possibles. De très nombreuses illustrations dont 20 cartes mentales permettent d'aborder les concepts de manière graphique et d'aller à l'essentiel. 14 annales récentes corrigées et 147 " Flashcards " (Questions-Réponses) sur l'ensemble du programme proposent un entraînement régulier tout au long de l'année.