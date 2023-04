Petit lexique juridique. allemand-français, 10e édition, Edition bilingue français-allemand

Pour faire du droit en Suisse, il faut savoir lire l'allemand, car la grande majorité des écrits juridiques est dans cette langue. Ce petit lexique est axé sur la terminologie juridique utilisée en Suisse, qui diffère parfois de celle d'autres pays, aussi bien en allemand qu'en français. Il contient les termes juridiques et les abréviations les plus courants. Destiné avant tout aux étudiants, il s'avérera également utile aux praticiens du droit ainsi qu'aux traducteurs. La nouvelle édition a été entièrement revue et enrichie d'informations grammaticales permettant de connaître la conjugaison et la déclinaison des mots les plus importants.