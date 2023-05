Manchuria Opium Squad - Tome 9

Pendant que LiHua, Isamu et Bataar étendent l'influence de leur opium par l'intermédiaire d'Haotian parmi les nobles des bannières, Kwan et Rin sont arrêtées et interrogées par la Kempeitai. Durant l'interrogatoire, nous en apprendrons davantage sur le passé de la médecin de l'ombre, et sur ses origines. La Kempeitai ne lésinera pas sur les moyens pour faire parler ses deux otages. De leur côté, malgré l'interdiction de LiHua, Kyril et Bataar partent sauver leurs camarades...