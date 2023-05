The Commonbread. Tome 1

Dans un lointain futur, malmené par une histoire depuis longtemps oubliée, l'humanité en est réduite à se nourrir de commonbread, une sorte de pain préfabriqué. Loin de considérer cela comme une fatalité, la jeune Haruka, exploratrice de ruines de son état, a depuis longtemps découvert les traces d'autres aliments ayant existé et qu'elle se force à retrouver dans ses recherches. Pour ce faire, elle doit s'enfoncer plus loin encore dans les terres désertiques et abandonnées, en butte à tous les dangers, monstres mutants comme pillards sans merci. Le scénario embarque le lecteur dans un propos d'anticipation qui rappelle le film Soleil vert, là où un dessin subtil et efficace nous évoque Tsutomu Nihei et Moebius.