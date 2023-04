Mozart. Un autre regard...

S'aventurant hors des sentiers balisés de la biographie, cet essai met en exergue des aspects quelquefois moins connus de l'existence de Mozart. Il répond à un certain nombre de questions sur le personnage et la musique de l'illustre compositeur, et sur l'influence que son entourage eut sur lui. Son père en premier lieu qui, conscient du génie musical de son fils, consacra une immense énergie à faire resplendir et fructifier son talent. Ses amours, ses amitiés et ses relations avec les autres compositeurs ensuite. Les auteurs brossent le portrait d'un homme amoureux des plaisirs de la vie, mais entièrement dévoué à la composition musicale. Mozart laisse une oeuvre immense que cet essai, rehaussé d'anecdotes historiques, invite à réécouter ou à découvrir, en laissant de côté les querelles de chapelle.