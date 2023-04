Marée blanche

Sur la plage nord de Lacanau, le destin de Tao bascule lorsqu'en surfant il tombe sur un ballot de plusieurs kilos de cocaïne à la dérive. La décision d'emporter le paquet est prise en une fraction de seconde. Ce choix impulsif l'entraîne dans l'engrenage du crime et la confrontation avec le terrible gang de bikers responsable du narcotrafic régional. Aidé de son cousin Bali, motard endurci, il tâchera de s'imposer dans ce milieu violent tout en essayant et d'échapper à la brigade des stupéfiants de Bordeaux et au mystérieux Diablo. Cette chute brutale dans l'univers des trafiquants de drogue l'obligera à remonter dans son passé tragique. Entre rêve et réalité, dans une ambiance parfois surnaturelle, l'histoire criminelle de Tao nous plonge dans l'environnement mystérieux et sauvage de la forêt, des dunes et des marais de la côte Atlantique...