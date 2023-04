Casey Duncan Tome 1 : La ville des âmes égarées

Rockton devait être le refuge permettant à Casey de commencer une nouvelle vie, mais cette ville pourrait bien devenir son tombeau... Casey Duncan, enquêtrice criminelle, cache un sombre secret : quand elle était à l'université, elle a tué un homme. Personne ne l'a jamais su, et personne ne doit jamais l'apprendre. Sa meilleure amie, Diana, quant à elle, tente de fuir un ex-mari violent. Lorsque ce dernier la retrouve et que le secret de Casey menace d'éclater au grand jour, elles n'ont d'autre choix que de disparaître. Rockton est une ville pour les gens comme elles, une ville qui accueille tous ceux qui essaient d'échapper à leur ancienne vie. Pour y entrer, il faut laisser son identité derrière soi et accepter de vivre au milieu des étendues sauvages du Canada, sans téléphone, sans Internet et sans moyen de s'en aller sans l'autorisation d'un mystérieux conseil. La sélection est rude. Mais dans la mesure où la ville vient de connaître son premier meurtre, qui de mieux qu'une enquêtrice de la crim' comme nouvelle recrue ? Cependant, Casey découvre vite que ce crime n'est pas le seul secret de ce havre de paix et que Diana et elle sont peut-être plus en danger ici qu'elles ne l'étaient avant... #Fuite #Meurtre #Enquêtrice