L'Ame au poing. Les Chroniques d'Arawin

Confronté à une série de meurtres sanglants, le fraichement promu capitaine Merlange est contraint d'écumer la ville de Drak afin de débusquer le tueur. Pour lui compliquer la vie, la guilde des Assassins est à ses trousses, la milice qu'il dirige ne compte plus que deux hommes... oh, et il prend ses ordres auprès d'un tyran probablement corrompu. Le capitaine sait bien qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche. D'ordinaire, il compose déjà difficilement avec sa détresse, son alcoolisme et sa colère ; comment pourrait-il lutter face à la volonté divine un peu trop cynique qui semble se jouer de lui ? Malheureusement, nul héros ne se présente pour porter le flambeau à sa place : Drak devra se contenter de Gabriel Merlange. [Pour public averti]