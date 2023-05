En 1985, accompagné de son ami Simon Yates, Joe Simpson entreprend l'ascension du Siula Grande (6 334 mètres) dans les Andes. Lors de la descente, Joe chute et se retrouve suspendu dans le vide : sa vie ne tient plus qu'à la corde qui le relie à son équipier. Simon sait que s'il ne coupe pas cette corde, il sera lui aussi condamné. Il finit par s'y résoudre et son compagnon disparaît. Contre toute attente il survivra... Cette aventure effrayante et extraordinaire, Joe Simpson nous la livre dans ce texte bouleversant sur la souffrance et le courage. Né en 1960, Joe Simpson est un écrivain et alpiniste anglais connu principalement pour le terrible accident relaté dans La Mort suspendue, où il donne la parole à Simon Yates en contrepoint de son propre récit. Ce drame qu'il a su transfigurer lui a ouvert une carrière d'écrivain. Traduit de l'anglais par Dominique Vulliamy "Simple, direct, captivant". Libération