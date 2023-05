Dans mes pas

A travers une suite de récits vifs et personnels, Jean-Louis Etienne nous livre ses expériences de la marche à pied, élan vital naturel à l'homme, qui pousse celui qui la pratique à atteindre ses limites pour donner un sens à son existence. Il nous raconte comment être seul avec lui-même sur les chemins lui a permis de s'affirmer tout au long de sa vie et a fait de lui un homme libre. Médecin explorateur né en 1946 dans le Tarn, Jean Louis Etienne a participé à de nombreuses expéditions scientifiques en Antarctique ; il a été le premier homme à atteindre en marcheur solitaire le pôle Nord en 1986. "Un fabuleux texte sur la marche, et sur son importance dans la vie de celui qui fut le premier à atteindre le pôle Nord à pied". Un Monde d'aventures