Un nouveau monde

"Sais-tu ce qu'on raconte ? On raconte que, lorsqu'un bébé débarque, ses parents vivent un moment magique. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est comme découvrir un nouveau continent. Je te rencontre enfin et j'affirme en toute objectivité que tu es le plus beau bébé du monde". Bon, on raconte aussi que c'est un poil fatiguant et qu'il y a tout à apprendre. L'arrivée d'un enfant, c'est épatant, c'est drôle, c'est beau, mais c'est aussi dur ! Dans ce bel album, Nathaniel H'Limi raconte à son enfant son arrivée dans leur vie et le grand chamboulement qu'implique la parentalité. Une aventure narrée avec beaucoup de poésie et d'humour, dans laquelle tous les jeunes papas se reconnaitront. Un joli moment de lecture à partager avec son enfant, toujours avide de s'entendre raconter sa vie de bébé.