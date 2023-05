Des carillons quand tu meurs

Harry Binns, un ex-commissaire de Scotland Yard a pris sa retraite dans une ville paisible au milieu de l'Europe. En Angleterre, en haut-lieu, on s'intéresse à lui car il semble ne pas avoir raccroché : un criminel supposé mort occuperait encore son esprit. On demande à Louis, un compatriote en exil comme lui, de faire sa connaissance afin d'en savoir plus. Louis n'est pas un espion professionnel ; son dada, c'est l'histoire des Jeux olympiques. Il accepte pourtant d'exécuter sa mission, puis y prend goût. Quelques jours plus tard, on assassine Louis...