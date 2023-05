Dictionnaire insolite de la Belgique

On connaît de la Belgique ses frites, ses chocolats, ses bières. On se moque souvent des Belges au travers de blagues, un brin condescendantes. Or la Belgique est surtout un pays original, surprenant, où le savoir-vivre et le savoir rire sont de rigueur. Vous en saurez plus sur l'entartage, JCVD, le sucre impalpable, le concours de chant de pinson ou encore sur des musées, tels que ceux du hochet, du slip ou du plastique, en vous plongeant dans ce dictionnaire décalé, parfois irrévérencieux, insolite dans le fond et dans la forme, souvent humoristique - une zwanze se trouve d'ailleurs dans ces pagesâ!