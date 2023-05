Mauvaises méthodes pour bonnes lectures. Petit Ouvroir de Lectures Potentielles

Comment devenir un·e bon·ne lecteur·ice ? Dans cette méthode de lecture insolite et décalée, Eduardo Berti propose 135 exercices pour lire d'une nouvelle façon. Avec des instructions tour à tour, drôles, émouvantes, réconfortantes, sérieuses voire des plus hasardeuses, vous êtes invité·es à une grande leçon de désapprentissage littéraire au cours de laquelle vous serez amené·es à lire dans le mauvais ordre, à mélanger les histoires, à bousculer les classiques, ou encore à inventer des auteur·ices. Des expériences qu'il est possible de partager avec des proches, ou de réaliser individuellement, pour jouer avec les livres et, pourquoi pas, chercher des liens là où ils ne semblent pas exister. Huit dessins originaux d'Etienne Lécroart viennent illustrer autant de méthodes.