Lettre aux ingénieurs qui doutent

Si je m'adresse aux ingénieurs, c'est parce que je les connais bien. Je suis – ou j'étais ? – l'un d'entre eux. Artisans d'un devenir technologique qui façonne nos existences et structure nos sociétés, ils sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à ressentir de la dissonance cognitive. Quelque chose en eux sait que leur travail creuse le sillon de trajectoires insoutenables pour nos vies et pour la Terre. Pourquoi alors n'y a-t-il pas plus d'ingénieurs qui désertent ? C'est la question que je me propose d'élucider dans ce livre, en me plaçant dans une perspective résolument politique. Il serait en effet plus que souhaitable, pour eux, mais aussi pour nous tous, qu'ils refusent de se résigner, qu'ils cessent de nuire au plus vite, et pour cela qu'ils s'évadent de leurs cages dorées.