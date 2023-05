Le dicible et l'indicible

Dialogues philosophiques, collages littéraires, essais à plusieurs voix, comment définir ces écrits d'Ingeborg Bachmann ? Elle nous surprend en donnant la parole à Ulrich de L'homme sans qualités, et à Musil dans une conversation autour de son oeuvre ; l'étonnement continue lorsque Ludwig Wittgenstein et un critique interviennent dans une discussion au sujet du "dicible et l'indicible" ; et l'assemblée se fait plus nombreuse quand c'est à Simone Weil d'être convoquée (avec T. S. Eliot, Gustave Thibon, Madame Thévenon, et un ouvrier français). Le dernier entretien est une confrontation, aussi insolite qu'extraordinaire, avec l'auteur de A la recherche du temps perdu. A travers ces textes, Ingeborg Bachmann réussit à créer un discours polyphonique mettant en scène cette expérience fondamentale qu'est la lecture.