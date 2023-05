Emma d'Aléas. Complot sous la Régence

Juin 1716. A quinze ans, Emma d'Aléas est emprisonnée à la Bastille depuis neuf mois sans savoir pourquoi. Une nuit, un personnage masqué, l'Ombre, l'aide à s'évader et la conduit au château de Sceaux. Le maître du château, le duc du Maine lui explique que l'ordre de son embastillement émane de Philippe d'Orléans, régent du royaume depuis la mort de Louis XIV, qui espère ainsi la forcer à épouser son fils et faire main basse sur sa fortune. Maine fait passer Emma pour sa lointaine cousine et obtient pour elle une place de demoiselle d'honneur auprès de Charlotte, la fille du régent. Une fois au Palais Royal, Emma devra trouver un coffret contenant ses titres dans le bureau du régent. Pour lui faciliter la tâche, Maine lui donne une fiole de somnifère afin d'endormir les Orléans...