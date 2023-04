Le Pourfendeur Tome 4 : La ville silencieuse

Au pied de Vundomu, les ennemis des Fai'daum se rassemblent. Les gaun'im et les os affamés sont aux portes de la forteresse, tandis que Jath'ibaye lui-même doit traiter avec ses ennemis et que Kyle part à la recherche de nouveaux et d'anciens alliés. De son côté, John, au coeur de la cité silencieuse, apprend à maîtriser ses pouvoirs auprès de la sorcière Ji, goûtant pour la première fois à une certaine liberté. Mais peut-on être libre quand le monde est en guerre ? Manigances contre manigances, les jeux de pouvoir se croisent et le premier à agir remportera la bataille, à défaut de la victoire finale. #Magie #Révolution #Fantasy #Assassin #Dieu #MM