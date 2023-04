Une histoire de texto Tome 3 : Relation interdite, passion ardente

"Salut, Monty. Tu veux voir mon python ? " C'est ainsi que je me suis retrouvée dans les toilettes d'un bar avec un inconnu. Moi, Monty Andrews, la fille lambda par excellence, vierge de surcroît. J'étais complètement hors de mon élément, mais notre attirance fulgurante était indéniable, même par texto. Lancement de l'opération "S'envoyer en l'air et tourner la page" , car ce n'était qu'une affaire inachevée, rien de plus. Je n'avais pas l'intention de me retrouver au lit avec ce père célibataire tatoué, musclé et vulgaire (dans le meilleur sens du terme) à de multiples reprises... mais c'est arrivé. Tout allait bien... jusqu'à ce qu'on découvre que je suis la prof de son fils. #Sexy #RomanceContemporaine #MâleAlpha #BadBoy #Tattoos #PèreCélibataire #Enseignante