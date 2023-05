Dans mon obscurité

Et s'il fallait affronter l'obscurité pour trouver sa vraie lumière ? Ludivine, une lycéenne de 17 ans, tombe amoureuse pour la première fois de sa vie. Mais le garçon étrange et secret qui l'attire fait peser sur elle un danger dont elle est loin de se douter. Emma, correctrice de 24 ans, mène une vie bien réglée. Jusqu'au jour où des événements étranges viennent bouleverser son quotidien et la plonger dans la terreur. Quelqu'un la harcèle-t-il ? Ou la solitude et les lourdes épreuves qu'elle a traversées la font-elles sombrer dans la paranoïa ? Zora, 34 ans, travaille à l'unité des affaires non résolues de la Brigade criminelle de Paris. Dans le dos de ses supérieurs, elle prend le risque de rouvrir un vieux dossier portant sur une disparition inquiétante. Ses recherches officieuses vont la conduire dans sa ville natale, où elle mettra au jour une terrible vérité... Trois femmes unies par un lien secret, qui devront se battre pour faire face à une menace invisible. Dans ce roman aux rebondissements plus inattendus les uns que les autres, Valentin Musso tisse un suspense psychologique implacable et nous manipule jusqu'aux dernières pages.