Ovnis 54. Tome 2, Le catalogue de la vague de 1954 rapportée par la presse

A l'automne 1954, une vague d'apparition d'ovnis a déferlé sur la France, semant la stupéfaction dans une population qui découvrait le phénomène par la rumeur publique et à travers la presse nationale ou locale. En tout, plusieurs centaines de cas furent relatés par les journaux, faisant de cette "vague" , une des plus importantes jamais enregistrée dans l'Histoire. Durant les années et les décennies suivantes, les spécialistes se sont échinés à commenter ces apparitions, les uns pour les dénigrer, les autres pour en montrer la portée significative. Réalisé à partir des archives de Jean Sider, ce livre, constitué sur la base de nombreuses sources originales, permettra à tous ceux qui ne connaîtraient pas ce monumental évènement, de comprendre pleinement que nous ne sommes pas seuls à évoluer sur Terre. Ce second tome reprend les événements relatés par la presse entre le 7 et le 15 octobre 1954.