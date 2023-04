Enfant de Guernica attaché à sa terre et à sa famille, Virgilio Orozabal va vivre les heures éprouvantes du bombardement meurtrier du 26 avril 1937 qui fera de la ville rasée une plaie ouverte ensanglantée, puis connaîtra l'exode jusqu'en France. Du Camp d'Argelès-sur-Mer à celui de Gurs, employé par un paysan du Sud-Ouest, et toujours guidé par l'amour de Gloria, Virgilio ne capitulera jamais au cours de ces années d'exil et sera prêt à braver tous les dangers pour retrouver le Pays basque cher à son coeur, et à sa vie. Fiction sur toile de fond historique, à la réalité scrupuleusement respectée, Le Chêne de Guernica est un roman émouvant, fort et poignant, destiné à lever le voile sur certains aspects méconnus de la guerre civile espagnole, et sur la politique de la France envers les réfugiés républicains. Saga familiale aussi, ce roman nous attache aux personnages de Virgilio, d'Erremun, de Kattalin, de Gloria et d'autres, des êtres d'amour et de puissance, témoins survivants ou non de ce meurtre en masse.