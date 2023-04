La Voie des Miracles. Accédez à votre Supraconscience

Et s'il y avait une façon de générer soi-même des miracles ? Dans "La voie des miracles ", Mark Mincolla nous enseigne comment créer nos propres miracles. Selon lui, les miracles ne se produisent pas par hasard - nous les créons ! Et tout ce potentiel réside dans la supraconscience. La façon de générer des miracles est donc de développer son esprit supraconscient, c'est-à-dire l'unification illimitée de la conscience personnelle avec la conscience omniprésente, et de reconnaître la source divine qui existe en chacun de nous. Médecin holistique depuis plus de 30 ans, Mark Mincolla a utilisé ses propres techniques et connaissances pour se guérir d'une maladie potentiellement mortelle. Dans " La Voie des Miracles ", il partage des expériences, des recherches documentées et des exercices qu'il propose à ses patients et utilise lui-même pour élever la conscience afin de cultiver la capacité de guérir et de créer des miracles qui ont un effet durable. Les lecteurs apprendront comment se libérer des peurs, explorer l'éveil de conscience et utiliser des techniques pratiques révolutionnant les concepts de guérison par la compréhension des différents niveaux de conscience.