Le courage d'être humain. Apprendre à avancer avec l'anxiété sociale et s'épanouir

De nombreuses personnes abritent un secret : elles souffrent d'anxiété sociale. Celle-ci peut d'abord se manifester par une tendre timidité, puis se développer en anxiété, voire s'épanouir en phobie sociale... L'anxiété sociale devient un problème lorsqu'elle interfère avec votre vie : elle peut prendre les décisions à votre place, vous priver de votre capacité à réaliser vos envies et vous faire souffrir. Alors, plutôt que vous aventurer dans des situations inconfortables, vous pourriez être tenté de vous convaincre que vous êtes plus heureux ou mieux loti sans rendez-vous, sans vos amis, sans promotion, sans avoir à dire "? non ? " , et ainsi de suite ? ; mais qui trompez-vous, si ce n'est vous-même ?? Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avoir peur et se mettre en selle quand même ? ! Le "? courage d'être soi ? " consiste à avancer vers votre épanouissement, main dans la main avec votre anxiété plutôt qu'attendre qu'elle disparaisse par magie. L'auteur, Eric Goodman, vous invite à reconnaître qu'il est vital d'abandonner l'impossible quête de la perfection et d'aller de l'avant malgré tout.