Les vaccins des voyageurs. Panorama des vaccins universels, tropicaux et émergents

L'objectif principal de ce livre est d'apporter aux voyageurs (adultes, adolescents, enfants) des conseils pratiques et durables pour les aider à décider des vaccins qui peuvent leur être nécessaires. Dans cette optique, l'auteur synthétise les connaissances médicales et scientifiques sur les vaccins et les maladies correspondantes. Il analyse d'abord les vaccins universels (tétanos, coqueluche, hépatites A et B, méningites, grippe, etc.) avec plusieurs questions : sont-ils utiles de façon générale ? Sont-ils utiles pour le voyage ? Quels sont leur éventuelle toxicité et leur rapport bénéfice/risque ? Il aborde ensuite les vaccinations contre la rage et les leptospiroses, mais aussi de maladies tropicales (paludisme, dengue, fièvre jaune, maladie de Lyme, etc.) Il termine par les vaccins contre la Covid-19 et la variole du singe.