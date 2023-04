La magie dévoilée. Principes de science occulte

En 1840 le Baron du Potet fit paraître son Cours de magnétisme en sept leçons, ainsi que Le magnétisme opposé à la médecine, puis un Manuel de l'étudiant magnétiseur, en 1851. On doit citer également le Traité complet de magnétisme animal. Sa vie durant, le baron traita sans relâche de l'histoire du magnétisme évoquant ses promoteurs les plus récents (Mesmer et Puységur), sans oublier de rappeler l'importance des anciens : Paracelse, Agrippa, Van Helmont... Avec Magie dévoilée ou principes de science occulte. Paris, Imprimerie de Pommeret & Moreau, 1852, du Potet devient en quelque sorte un mage qui diffuse son texte, hors commerce, à quelques privilégiés à qui il fait prêter serment de ne pas en révéler le contenu à autrui. Après la mort de l'auteur, l'ouvrage connaîtra un franc succès et de nombreuses éditions se succéderont, notamment chez Vigot frères, éditeurs.