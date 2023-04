L'Ascension du Mont Ventoux est le texte d'une lettre que Pétrarque envoya en 1336 à son directeur de conscience et ami, Dionigi dei Roberti, et qu'il retravailla sans doute plusieurs fois durant les décennies qui suivirent. D'une sensibilité étonnamment moderne, L'Ascension du Mont Ventoux est en définitive le récit d'un parcours spirituel. L'homme, dominé par la nature, doté de forces précaires et terriblement vulnérable doit trouver en lui-même le courage d'affronter tentations et difficultés, sans jamais se détourner de son but véritable.