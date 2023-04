Poèmes spirituels de l'âme

L'auteur a diversifié ses écrits au fil des ans, mais la poésie a toujours habité son coeur. Ces 44 poèmes spirituels aux rythmes musicaux toucheront votre coeur, votre esprit et votre âme. Sans plus tarder, saisissez cette opportunité providentielle de feuilleter minutieusement ce petit corpus de poésie spirituelle évoquant quelque peu les écrits de Blake, Whitman et Gibran, bien qu'étant en soi parfaitement unique, original et mystérieusement passionnant. "Je me fonds avec les eaux dorées du Lac, et deviens le Cygne bleu qui nage sur le miroir de son âme silencieuse".