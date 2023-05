Yoko Tsuno l'Intégrale Tome 10 : Les ailes du péril. Le Temple des immortels ; Anges et faucons ; Les Gémeaux de Saturne

Cette 10e intégrale comprend les titres suivants : " Le Temple des immortels ", " Anges et faucons " et " Les Gémeaux de Saturne ". Dans " Le Temple des immortels ", Yoko part combattre les manigances d'un moine multiséculaire, persuadé d'être la réincarnation de Merlin. Dans " Anges et faucons ", Yoko, après avoir sauvé la vie de deux enfants dans l'Ecosse des années 30, prend les commandes d'un Heracles pour ramener une princesse égyptienne momifiée dans son pays d'origine, ignorant qu'elle est victime d'une machination diabolique. Et dans " Les Gémeaux de Saturne ", Yoko part en mission pour Saturne et découvre Rya, une créature génétiquement modifiée qui a de lourds secrets à lui révéler.