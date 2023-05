Les dieux de l'Olympe Tome 2 : Apollon

Leto, une nymphe séduite par Zeus, s'apprête à accoucher d'Artémis et Apollon. Sauf que la régulière de Zeus, Héra, la fait poursuivre par Python, un cruel serpent, afin de l'en empêcher ! Ce n'est que le début d'une vie de dingue pour Apollon, futur dieu de la musique trop BG, qui vivra mille aventures, jusqu'à devenir " le plus sage de tous les dieux ". Tous les épisodes de cette sitcom légendaire, dans lequel Apollon tient le premier rôle, vous seront racontés avec tout l'humour et le talent de Nadja !