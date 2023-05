Fonctions Phatiques

La fonction phatique du langage est celle qui ne sert pas à communiquer un message, mais à maintenir le contact entre le locuteur et le destinataire. Elle permet de se parler même quand on a rien à dire et ainsi de maintenir un lien quand il est devenu ténu. Ces Fonctions sont donc Phatiques. Elles parlent du langage. . Ou de ce qui reste du langage quand celui-ci n'est pas ou plus possible. Parfois, elles s'intéressent au minimum qui permet à deux personnes de garder un lien entre elles, et donc avec la vie.