Mes p'tits doigts

Une journée de bébé racontée du bout des doigts ! Une main, des petits doigts et une chenille... Jeux de doigts et de sons pour raconter ses premiers mots. Une comptine avec des gestes adaptés à la motricité des tout-petits, qui invite l'entourage - parents, frère, soeur, professionnel·les de la petite enfance... - à lire et relire l'album avec bébé dès le plus jeune âge.