Bretagne des paradis secrets

- Deux amoureux de la Bretagne vous invitent à les suivre en leurs "paradis secrets" , des bords de Loire (aux frontières de l'ancien duché de Bretagne), jusqu'aux îles extrêmes : Quéménès et Molène. - Loin des clichés et grands sites habituels (Pointe du Raz, Carnac, Saint-Malo...) - L'Armor, le pays de la mer, et l'Argoat, le pays des bois, comme vous ne les avez encore jamais vus... avec le coeur ! refonte de 978-2-7373-7541-5