La Cinquième Couche présente au public du monde entier, jaloux, le passeport belge de Sébastien Conard (auteur, chercheur, critique et théoricien de la bande dessinée). Le passeport belge est champion de la biométrie et des chausse-trappes à destination des contrefacteurs, depuis que des exemplaires vierges ont été dérobés pour servir au grand banditisme, au terrorisme ou à l'assassinat du Commandant Massoud. Il a fallu tout refaire. Récemment, notre ministère des affaires étrangères a choisi d'illustrer ces livrets maniables et pratiques de silhouettes de nos héros de bande dessinée préférés, dits " franco-belges " puisqu'ils étaient surtout Belges (et francophones). On dirait des livres pour enfants, à destination des cerbères des douanes du monde entier. Pour La 5e Couche et Sébastien Conard, du moment que la bande dessinée appartient à tous, au point qu'on peut l'utiliser en invisibilisant ses héros, les réduisant à de simples silhouettes, au mépris du génie gastronomique national, frites, chicons, chocolat et trappistes, mais au mépris surtout de notre patrimoine littéraire et artistique, il fallait réagir et on le pouvait. Il s'agit d'un véritable fac-similé du passeport belge officiel, que le monde entier va enfin nous envier. Si le joli petit livret en question reste la propriété de l'Etat, il n'en va pas de même de sa reproduction artistique et conceptuelle, qu'on revêtira de cachet sur demande expresse en échange de l'achat onéreux d'un visa.