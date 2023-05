La reine de l'arnaque ? L’enquête sur Catherine Techer et son réseau

Le marketing de réseau sur Internet s'est révélé une formidable occasion pour les escrocs de mettre en place des pyramides de Ponzi. Les arnaqueurs de ce qu'on appelle le "multi-level marketing" font tous les jours des milliers de victimes, parmi les gens vulnérables comme parmi les plus aguerris, et volent des millions d'euros. La justice commence à peine à prendre la mesure du problème. D'abord victime, Xavier Rossey s'est fait le lanceur d'alerte d'une de ces escroqueries qui a été menée sur Internet dans le secteur du voyage. Pendant des mois, pas à pas, il a pisté la principale responsable de l'arnaque mais aussi ses complices, a démonté leur modus operandi, rencontré nombre de victimes, collationné des informations et rassemblé des preuves. De façon claire et directe, il nous raconte son enquête qu'il a poursuivie malgré les menaces et les pressions. Vous n'en reviendrez pas !