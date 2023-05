Mathurin Méheut. Les vieux métiers de Bretagne

Mathurin Méheut (1883-1958), fils d'un artisan menuisier de Lamballe, restera toute sa vie fidèle à son milieu social d'origine. Il témoignera des transformations rapides des activités rurales, maritimes, et artisanales en Bretagne durant la première moitié du XXe siècle. Il met ses talents d'observateur et de dessinateur au service d'une description de nombreux métiers traditionnels dont il pressent qu'ils sont amenés à disparaître : potiers, fabricants de charbon de bois, cercliers et tonneliers, tanneurs, tailleurs de pierre et ardoisiers, tanneurs... Ses enquêtes de terrain fournissent la matière de tableaux de décors, de gravures et d'illustrations de livres parmi lesquels Vieux métiers bretons publié en 1944 : 350 dessins et peintures servent le texte de Florian Le Roy, qui célèbre les savoir-faire des artisans de Bretagne. Cette petite monographie élégante, joli livre-cadeau sur papier de création, présente de façon succincte le regard de Mathurin Méheut sur ces métiers disparus.